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Літак був не один — в ГУР розкрили нові деталі ударів по Су-57

9 червня 2024 19:43
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Ілля Рябінін
редактор
ГУР могло вразити два Су-57 у РФ — деталі
Винищувач Су-57 в польоті. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головне управління розвідки в неділю, 9 червня, провело операцію з ураження російського багатоцільового винищувача Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ". Зараз стало відомо, що, можливо, було пошкоджено ще один літак.

Про це заявив спікер ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Літаків могло бути два

За його словами, дані про наслідки операції досі уточнюються. Принаймні, одну машину було виведено з ладу.

"Є попередня інформація, що уражених винищувачів могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", — розповів Юсов.

Він пояснив, що в ГУР лише констатують факт удару по винищувачу, однак не коментують засіб ураження, як, власне, і те, хто керував цією операцією. За його словами, це перший випадок атаки найпередовішого ворожого літака.

Також речник зауважив, що інциденти на аеродромах, які ПКС РФ використовує у війні проти України, будуть тривати. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на російському аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області вперше було атаковано найсучасніший винищувач ПКС РФ Су-57, яких в Росії критично обмежена кількість.

А також на фоні цього ЗСУ можуть розробляти нову атаку на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що удари по поромних переправах на півострові стають першим кроком для проведення операції. 

Україна
Росія
спецоперація
винищувач
дрони
літаки
ГУР

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