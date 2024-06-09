ГУР могло вразити два Су-57 у РФ — деталі

Винищувач Су-57 в польоті. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки в неділю, 9 червня, провело операцію з ураження російського багатоцільового винищувача Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ". Зараз стало відомо, що, можливо, було пошкоджено ще один літак.

Про це заявив спікер ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Літаків могло бути два

За його словами, дані про наслідки операції досі уточнюються. Принаймні, одну машину було виведено з ладу.

"Є попередня інформація, що уражених винищувачів могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", — розповів Юсов.

Він пояснив, що в ГУР лише констатують факт удару по винищувачу, однак не коментують засіб ураження, як, власне, і те, хто керував цією операцією. За його словами, це перший випадок атаки найпередовішого ворожого літака.

Також речник зауважив, що інциденти на аеродромах, які ПКС РФ використовує у війні проти України, будуть тривати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на російському аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області вперше було атаковано найсучасніший винищувач ПКС РФ Су-57, яких в Росії критично обмежена кількість.

А також на фоні цього ЗСУ можуть розробляти нову атаку на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що удари по поромних переправах на півострові стають першим кроком для проведення операції.