В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления

Украина нуждается в многоцелевых истребителях

Для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

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Юрий Игнат подчеркнул, что для успешного контрнаступления Украине нужно остановить врага, взяв преимущество в небе. Также важно перебить логистику захватчиков, чтобы остались без боеприпасов и горючего.

"Для достижения успеха в контрнаступательной операции нужно: остановить врага (его атакующие действия), далее — завоевание преимущества в воздухе, а этого можно достичь современными мощными средствами ПВО и современными истребителями, которые обеспечат это господство в воздухе на оккупированной территории, и перебить логистику поставок врага горючим и боеприпасами", — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Именно для успешности предстоящего контрнаступления Юрий Игнат призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО и современные многоцелевые истребители.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что военный потенциал россии практически дошел до предела.