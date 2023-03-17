Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления arrow

В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления

17 марта 2023 18:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украина нуждается в многоцелевых истребителях
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Читайте также:

Подробности

Юрий Игнат подчеркнул, что для успешного контрнаступления Украине нужно остановить врага, взяв преимущество в небе. Также важно перебить логистику захватчиков, чтобы остались без боеприпасов и горючего.

"Для достижения успеха в контрнаступательной операции нужно: остановить врага (его атакующие действия), далее — завоевание преимущества в воздухе, а этого можно достичь современными мощными средствами ПВО и современными истребителями, которые обеспечат это господство в воздухе на оккупированной территории, и перебить логистику поставок врага горючим и боеприпасами", — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Именно для успешности предстоящего контрнаступления Юрий Игнат призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО и современные многоцелевые истребители.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что военный потенциал россии практически дошел до предела.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

19:36 Снижает сахар и "плохой" холестерин: какой фрукт нужно добавить в рацион

19:30 "Без стресса": как найти баланс между работой и личной жизнью

Новина з відео

19:30 Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

19:29 "Мирный план" Китая: в США обеспокоены стремлением КНР представить встречу путина и Цзиньпина

19:26 На оккупированных территориях россияне увеличивают количество пыточных, — Генштаб ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:14 Бек-вокалист шоу "Танцы со звездами" рассказал, почему остался без поддержки известного продюсера

19:01Министр образования и науки Сергей Шкарлет уходит в отставку: детали

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Оновлено

18:53 В кремле отреагировали на ордер на арест путина

18:42 Предлагали эвакуацию из "горячих точек": в Киеве разоблачили мошенническую схему

Новина з відео

19:36 Снижает сахар и "плохой" холестерин: какой фрукт нужно добавить в рацион

Новина з відео

19:30 Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

Новина з відео

18:42 Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з відео

16:23 Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:23 Шокирующие кадры: на депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы

Новина з відео

13:00 Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Актуальное по теме

None 17 Март 19:35

Снижает сахар и "плохой" холестерин: какой фрукт нужно добавить в рацион

None 17 Март 18:07

"Без стресса": как найти баланс между работой и личной жизнью

None 17 Март 19:29

Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

None 17 Март 19:31

"Мирный план" Китая: в США обеспокоены стремлением КНР представить встречу путина и Цзиньпина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB