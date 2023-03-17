В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления
Для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
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Юрий Игнат подчеркнул, что для успешного контрнаступления Украине нужно остановить врага, взяв преимущество в небе. Также важно перебить логистику захватчиков, чтобы остались без боеприпасов и горючего.
"Для достижения успеха в контрнаступательной операции нужно: остановить врага (его атакующие действия), далее — завоевание преимущества в воздухе, а этого можно достичь современными мощными средствами ПВО и современными истребителями, которые обеспечат это господство в воздухе на оккупированной территории, и перебить логистику поставок врага горючим и боеприпасами", — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.
Именно для успешности предстоящего контрнаступления Юрий Игнат призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО и современные многоцелевые истребители.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что военный потенциал россии практически дошел до предела.