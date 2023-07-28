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В Воздушных силах рассказали, сколько ПВО нужно для защиты Украины

28 июля 2023 21:15
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько ПВО нужно Украине: Игнат дал ответ
Одна из установок ПВО в Украине. Фото: FB/Командование Воздушных Сил ВСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Из-за большой протяженности территории Украины невозможно посчитать, сколько именно систем ПВО необходимо для ее полной защиты. По этой же причине невозможно установить эти системы на каждом квадратном километре территории Украины.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, в целом ПВО на самом деле считают не установками, а подразделениями.

К примеру, на одну батарею Patriot и NASAMS идет до восьми установок. Но ими невозможно перекрыть всю территорию Украины и установить батарею ПВО на каждом квадратном километре.

"Батарея состоит из командного пункта, радара и пусковых. Чем больше пусковых — тем больше боевых способностей имеет комплекс, батарея или дивизион. Сколько систем нужно для защиты страны — посчитать трудно, ведь Украина очень велика", — отметил Игнат.

Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото: АрмияИнформ

Для примера спикер ПСУ привел 40-километровую дальность поражения систем NASAMS и IRIS-T. Соответственно, сколько бы ПВО не получала Украина, мы не сможем перекрыть все государство. Да и вообще такой практики нет ни в одной стране мира.

Даже если перекрыть по линии границы, вражеские ракеты и дроны в любом случае будут пролетать.

"Поэтому защищаются локально крупные города-миллионники, стратегические объекты, объекты критической инфраструктуры, которых у нас много, атомной энергетики. Остальные объекты перекрываются малым ПВО, например, мобильными группами. Но ночью они не очень эффективны, ведь, чтобы попасть, они должны видеть цель визуально", — сказал Игнат.

Поэтому, по его словам, Украине очень необходим многоцелевой истребитель, являющийся частью ПВО в тех местах, где оно слабее. Они обеспечивают прикрытие из воздуха.

Напомним, по словам спикера ПСУ Юрия Игната, ракетные и дроновые атаки России по портовой инфраструктуре Украины являются еще одним террористическим актом, который происходит сейчас. Это характерно для России еще со времен Голодомора, и она продолжает этот геноцид.

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