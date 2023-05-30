В Воздушных силах рассказали, сколько российских беспилотников сбили этой ночью

Украинский военный сбивает вражеские дроны. Фото: Армия Inform

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. В целом по Украине было выпущено более 30 беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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"В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами Воздушных сил Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны были поражены на подступах к столице и Киеву.

Напомним, в ночь на 30 мая россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки выбили окна и вырвали дверь в нескольких квартирах. В результате один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди.