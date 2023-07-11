В Воздушных силах рассказали, сколько уничтожили вражеских дронов за ночь
В ночь с 10 на 11 июля российские войска атаковали на Украину со стороны юго-востока (область Приморско-Ахтарска). Оккупанты использовали ударные беспилотников "Shahed-136/131" иранского производства.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько дронов уничтожили ВСУ
В сообщении говорится, что российские солдаты задействовали 28 боевых дронов. Впрочем, силы ПВО успешно уничтожили 26 ударных беспилотных аппаратов и один разведывательный беспилотник модели Zala были уничтожены в сфере ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".
Также в Воздушных силах сообщили, что 10 июля, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет, три ударных беспилотника типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона тактического уровня.
Напомним, что в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили все цели, впрочем, обломки дронов-камикадзе упали на территории области.
Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные сооружения в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.