В Воздушных силах рассказали, сколько уничтожили вражеских дронов за ночь

ПВО сбивает вражеские цели. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В ночь с 10 на 11 июля российские войска атаковали на Украину со стороны юго-востока (область Приморско-Ахтарска). Оккупанты использовали ударные беспилотников "Shahed-136/131" иранского производства.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В сообщении говорится, что российские солдаты задействовали 28 боевых дронов. Впрочем, силы ПВО успешно уничтожили 26 ударных беспилотных аппаратов и один разведывательный беспилотник модели Zala были уничтожены в сфере ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".

Также в Воздушных силах сообщили, что 10 июля, украинские защитники уничтожили вражеский вертолет, три ударных беспилотника типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона тактического уровня.

Количество уничтоженных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили все цели, впрочем, обломки дронов-камикадзе упали на территории области.

Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные сооружения в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.