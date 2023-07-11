Отчет Генштаба ВСУ на утро 11 июля

Сбитый беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 503 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed". Все вражеские беспилотники были уничтожены.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается также, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Наши защитники уничтожили 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления;

3 района сосредоточения живой силы;

состав боеприпасов;

7 артиллерийских средств на огневых позициях;

станцию радиоэлектронной борьбы;

средство противовоздушной обороны противника.

Напомним, в некоторых направлениях фронта ситуация развивается достаточно динамично. Впрочем, вдоль Днепра оккупанты в оборонной позиции пытаются удержать свои рубежи. Захватчики продолжают обстрелы на Очаковском, Бериславском, Херсонском и Антоновском направлениях.