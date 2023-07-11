У Повітряних силах розповіли, скільки знищили ворожих дронів за ніч

ППО збиває ворожі цілі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У ніч із 10 на 11 липня російські війська атакували на Україну з боку південного сходу (область Приморсько-Ахтарська). Окупанти використовували ударні безпілотники "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що російські солдати задіяли 28 бойових дронів. Втім, сили ППО успішно знищили 26 ударних безпілотних апаратів та один розвідувальний безпілотник моделі Zala було знищено у сфері відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".

Також у Повітряних силах повідомили, що 10 липня, українські захисники знищили ворожий вертоліт, три ударні безпілотники типу "Ланцет" та чотири розвідувальні дрони тактичного рівня.

Кількість знищених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 11 липня Росія атакувала Київ та область "Шахедами" . Сили ППО збили всі цілі, втім уламки дронів-камікадзе впали на території області.

Через падіння дронів були пошкоджені шибки та сільськогосподарські споруди у приватній власності, а також виникла пожежонебезпечна ситуація в зоні сухої трави. Жертв немає.