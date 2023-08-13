В Воздушных силах ВСУ прокомментировали задымление на Крымском мосту

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медиацентр Украина

В субботу, 12 августа над Крымским мостом наблюдалось облако дыма после двух замеченных взрывов в Керчи. Хотя детали взрыва остаются неясными, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат выразил предположение, что причины для закрытия моста были серьезными.

Об этом спикер сообщил в эфире телемарафона.

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Юрий Игнат упомянул, что тактика использования дыма в качестве маскировки известна с эпохи Второй мировой войны.

"Мы пока не в курсе всех деталей произошедшего. Это маскировка, Впрочем, возможно, речь идет о каких-то военных учениях. Мы ожидаем анализ снимков со спутника, чтобы определить степень разрушений", — добавил он.

Игнат также предупредил, что похожие случаи в Крыму могут стать более частыми.

Стоит уточнить, что день задымления сообщалось, что российская сторона назвала дымовую завесу мерой маскировки и обвинила Украину в попытке ракетной атаки на мост с помощью ракеты С-200.

Напомним, что военный эксперт Павел Нарожный рассказал о последствиях взрывов возле Крымского моста. По его словам, сегодня был уничтожен, по меньшей мере, один прогон.