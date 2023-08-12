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Военный эксперт рассказал, что сегодня было уничтожено на Крымском мосту

12 августа 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный эксперт рассказал, что сегодня было уничтожено на Крымском мосту
Взрывы возле Крымского моста. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал о последствиях взрывов возле Крымского моста. По его словам, сегодня был уничтожен, по меньшей мере, один прогон.

Об этом Павел Нарожный сказал в эфире телемарафона.

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"Судя по материалам, которые сейчас есть, это могли быть удары ракетами C-200", — рассказал Нарожный.

По его словам, было несколько очагов, из которых шел черный дым, поэтому ракеты попали. Нарожный отметил, что у российской системы ПВО есть огромные проблемы.

"Надеюсь, что сегодня уничтожили железнодорожный прогон, ведь именно по нему враг поставляет боеприпасы и личный состав", — добавил он.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.

Также мы писали, что в Керчи во временно оккупированном Крыму раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.

Добавим, россияне показали месторасположение вражеской противовоздушной обороны у Крымского моста. К тому же, они публикуют видео, как она работает.

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