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У Повітряних силах ЗСУ прокоментували задимлення на Кримському мосту

13 серпня 2023 12:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Повітряних силах ЗСУ прокоментували задимлення на Кримському мосту
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 12 серпня, над Кримським мостом спостерігалася хмара диму після двох помічених вибухів у Керчі. Хоча деталі вибуху залишаються незрозумілими, представник Повітряних сил України Юрій Ігнат висловив припущення, що причини закриття мосту були серйозними.

Про це речник повідомив в ефірі телемарафону.

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Юрій Ігнат згадав, що тактика використання диму як маскування відома з епохи Другої світової війни.

"Ми поки не в курсі всіх деталей події. Це маскування, Втім, можливо, йдеться про якісь військові навчання. Ми очікуємо на аналіз знімків із супутника, щоб визначити ступінь руйнувань", — додав він.

Ігнат також попередив, що схожі випадки в Криму можуть почастішати.

Варто уточнити, що день задимлення повідомлялося, що російська сторона назвала димову завісу мірою маскування та звинуватила Україну у спробі ракетної атаки на міст за допомогою ракети С-200.

Нагадаємо, що військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського мосту. За його словами, сьогодні було знищено щонайменше один прогін.

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