В Воздушных силах ВСУ не видят признаков подготовки рф к массированной авиационной атаке Киева

РФ не стягивает самолеты к границам с Украиной

Россия, вероятно, не будет массово применять авиацию против Украины на годовщину вторжения. На аэродромах рф и Беларуси не зафиксировано увеличение количества воздушных бортов.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Подробности

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул, что россия не стягивает самолеты к границам с Украиной. По его словам, количество воздушных бортов авиационной группировки, использующей врагом на 40 аэродромах, не изменялось с начала войны.

"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение. Те 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, они на разном удалении (200, 300, 500, 700 километров) от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней", — заявил он.

Юрий Игнат рассказал, что на аэродромах сейчас находятся около 700 единиц, столько, сколько и в начале вторжения. Единственное — вместо утраченной техники оккупанты просто подвозят новую.

Также спикер подчеркнул, что в настоящее время противовоздушная оборона Украины усилена современными западными комплексами.

"Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст", — заверил он.

Напомним, ранее в МОН призвали школы перейти на онлайн-обучение 22-24 февраля. Такие мероприятия советуют ввести из-за возможных обстрелов в годовщину полномасштабного вторжения.