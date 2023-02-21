Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Воздушных силах ВСУ рассказали, готовится ли рф к массированной авиационной атаке Киева arrow

В Воздушных силах ВСУ рассказали, готовится ли рф к массированной авиационной атаке Киева

21 февраля 2023 18:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Воздушных силах ВСУ не видят признаков подготовки рф к массированной авиационной атаке Киева
РФ не стягивает самолеты к границам с Украиной
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Россия, вероятно, не будет массово применять авиацию против Украины на годовщину вторжения. На аэродромах рф и Беларуси не зафиксировано увеличение количества воздушных бортов.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Читайте также:

Подробности

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз подчеркнул, что россия не стягивает самолеты к границам с Украиной. По его словам, количество воздушных бортов авиационной группировки, использующей врагом на 40 аэродромах, не изменялось с начала войны.

"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение. Те 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, они на разном удалении (200, 300, 500, 700 километров) от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней", — заявил он.

Юрий Игнат рассказал, что на аэродромах сейчас находятся около 700 единиц, столько, сколько и в начале вторжения. Единственное — вместо утраченной техники оккупанты просто подвозят новую.

Также спикер подчеркнул, что в настоящее время противовоздушная оборона Украины усилена современными западными комплексами.

"Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст", — заверил он.

Напомним, ранее в МОН призвали школы перейти на онлайн-обучение 22-24 февраля. Такие мероприятия советуют ввести из-за возможных обстрелов в годовщину полномасштабного вторжения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

18:35 Единственная дочь Джонни Деппа снялась топлесс для глянца

18:23 Си Цзиньпин планирует посетить рф в скором времени, — СМИ

18:12 Госкино не подписало контракт с победительницей конкурса на должность гендиректора "Довженко-Центра"

18:10 На Одесчине зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами: как уберечься

18:03 "Убийца Google" в Украине: что такое ChatGPT и как он работает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Новина з фото

17:59 Во Львове презентовали первый печатный церковнославянско-украинский словарь

17:58 Пригожин обвиняет Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить "вагнеровцев": детали

17:51 Перезапуск "Хэллбоя" будет фолк-хорором с рейтингом R

17:49 Килиан Мбаппе встал на защиту Неймара: что сказал вице-чемпион мира

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Новина з відео

16:35 Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

Новина з відео

16:03 Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Началась встреча Байдена с президентом Польши

Новина з відео

13:10 Россия приостанавливает участие в соглашении о стратегическом наступательном вооружении, — путин

Новина з відео

13:08 ​​​​Путин сделал заявление о президентских выборах-2024: детали

Новина з відео

12:59 Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви

Новина з відео

12:20 В Одессе демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

13:17 Эксперт назвала самые распространенные мифы о ВИЧ: что нужно знать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:06 Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Рік великої війни

06:00 Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Актуальное по теме

None 21 Февраль 18:34

Единственная дочь Джонни Деппа снялась топлесс для глянца

None 21 Февраль 18:01

Си Цзиньпин планирует посетить рф в скором времени, — СМИ

None 21 Февраль 18:04

Госкино не подписало контракт с победительницей конкурса на должность гендиректора "Довженко-Центра"

None 21 Февраль 17:39

На Одесчине зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами: как уберечься

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB