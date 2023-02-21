Блінкен назвав вторгнення рф в Україну стратегічним провалом

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення росії в Україну за наказом володимира путіна стало стратегічною невдачею у всіх аспектах. Він зазначив, що якщо цей вчинок залишиться безкарним, це відкриє "скриньку Пандори" для всього світу, де міць визначає право.

Про це пише Der Spiegel.

Заява Блінкена

Блінкен підкреслив, що ніхто не бажав початку війни і всі хочуть, щоб вона якнайшвидше закінчилася.

"Через рік після нападу путіну на Україну стає ясно, що його війна — стратегічний провал у всіх сенсах цього слова. Якщо ми дозволимо цьому залишитися безкарним, ми відкриємо скриньку Пандори по всьому світу, де сила визначає право", — заявив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, за останні два тижні кількість підтверджених втрат росії вп'ятеро перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 лютого росія втратила у війні проти України понад 142 тисячі військових.