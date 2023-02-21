Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи готується рф до масованої авіаційної атаки Києва arrow

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи готується рф до масованої авіаційної атаки Києва

21 лютого 2023 18:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Повітряних силах ЗСУ не бачать ознак підготовки рф до масованої авіаційної атаки Києва
РФ не стягує літаки до кордонів з Україною
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Росія, ймовірно, не буде масово застосовувати авіацію проти України на роковини вторгнення. На аеродромах рф та Білорусі не зафіксовано збільшення кількості повітряних бортів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Читайте також:

Деталі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вкотре наголосив, що росія не стягує літаки до кордонів з Україною. За його словами, кількість повітряних бортів авіаційного угруповання, яке використовує ворог на 40 аеродромах, не змінювалося від початку війни.

"Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні використовується високоточна зброя, ракетне озброєння. Ті 40 летовищ, які ворог використовує для зльоту авіації, вони на різному віддаленні  (200, 300, 500, 700 кілометрів) від українського кордону. Ворог використовує ці летовища в атаках проти України з перших днів", — заявив він.

Юрій Ігнат розповів, що на летовищах наразі знаходяться близько 700 одиниць, стільки, скільки й на початку вторгнення. Єдине — замість втраченої техніки окупанти просто підвозять нову.

Також речник наголосив, що наразі протиповітряна оборона України підсилена сучасними західними комплексами.

"Легкої прогулянки в українському небі ніхто нікому не дасть", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше у МОН закликали школи перейти на онлайн-навчання 22-24 лютого. Такі заходи радять запровадити через можливі обстріли до роковин повномасштабного вторгнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:38 "Динамо" дозаявило на сезон шістьох гравців та двох тренерів: про кого йдеться

Новина з фото

18:35 Єдина донька Джонні Деппа знялася топлес для глянцю

18:23 Сі Цзіньпін планує відвідати рф незабаром, — ЗМІ

18:12 Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру"

18:10 На Одещині зареєстровано перший в цьому році випадок отруєння грибами: як вберегтись

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:03 "Вбивця Google" в Україні: що таке ChatGPT та як він працює

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Новина з фото

17:59 У Львові презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник

17:58 Пригожин звинувачує Шойгу та Герасимова у спробі знищити "вагнерівців": деталі

17:51 Перезапуск "Хеллбоя" буде фолк-хорором із рейтингом R

Новина з відео

16:55 Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій

Новина з відео

16:49 Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні

Новина з відео

16:35 Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на пекельну пастку: кому не пощастить

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

12:20 В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Актуальне по темі

None 21 Лютий 17:59

"Динамо" дозаявило на сезон шістьох гравців та двох тренерів: про кого йдеться

None 21 Лютий 18:34

Єдина донька Джонні Деппа знялася топлес для глянцю

None 21 Лютий 18:01

Сі Цзіньпін планує відвідати рф незабаром, — ЗМІ

None 21 Лютий 18:04

Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB