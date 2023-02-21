У Повітряних силах ЗСУ не бачать ознак підготовки рф до масованої авіаційної атаки Києва

РФ не стягує літаки до кордонів з Україною

Росія, ймовірно, не буде масово застосовувати авіацію проти України на роковини вторгнення. На аеродромах рф та Білорусі не зафіксовано збільшення кількості повітряних бортів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вкотре наголосив, що росія не стягує літаки до кордонів з Україною. За його словами, кількість повітряних бортів авіаційного угруповання, яке використовує ворог на 40 аеродромах, не змінювалося від початку війни.

"Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні використовується високоточна зброя, ракетне озброєння. Ті 40 летовищ, які ворог використовує для зльоту авіації, вони на різному віддаленні (200, 300, 500, 700 кілометрів) від українського кордону. Ворог використовує ці летовища в атаках проти України з перших днів", — заявив він.

Юрій Ігнат розповів, що на летовищах наразі знаходяться близько 700 одиниць, стільки, скільки й на початку вторгнення. Єдине — замість втраченої техніки окупанти просто підвозять нову.

Також речник наголосив, що наразі протиповітряна оборона України підсилена сучасними західними комплексами.

"Легкої прогулянки в українському небі ніхто нікому не дасть", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше у МОН закликали школи перейти на онлайн-навчання 22-24 лютого. Такі заходи радять запровадити через можливі обстріли до роковин повномасштабного вторгнення.