В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ночной атаки на Украину

Дроны Shahed. Фото: google

В ночь на 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131. При этом ракеты не достигли своих целей.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

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Сбитые Shahed

В сообщении говорится, что с бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник совершил пуск трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К — трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских "шахедов" — три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

Сбитые дроны-камикадзе. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак занялся расследованием информации о сотрудничестве британских и иранских вузов в пользу ВПК этой азиатской страны. Благодаря этому сотрудничеству Иран смог усовершенствовать свою программу дронов-камикадзе.

Также мы писали, что российское министерство обороны признало факт появления в небе над Москвой и Московской областью беспилотников. В атаке дронов россияне ожидаемо обвинили Украину.