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У Шойгу прокомментировали появление беспилотников под Москвой

21 июня 2023 09:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
У Шойгу прокомментировали появление беспилотников под Москвой
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российское министерство обороны признало факт появления в небе над Москвой и Московской областью беспилотников. В атаке дронов россияне ожидаемо обвинили Украину.

Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

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Беспилотники были

Российское военное ведомство подтвердило появление в Московской области и над Новой Москвой троих беспилотников.

В атаке дронов минобороны РФ прогнозируемо обвинило Украину.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — говорится в заявлении МО России.

Комментарий минобороны России о дронах в Подмосковье
Комментарий минобороны России о дронах в Подмосковье

Последствия атаки

Как заявили в министерстве обороны Российской Федерации, все трое беспилотников были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на взрывы, о которых сообщали очевидцы и Telegram-каналы, российские военные уверяют, что ни разрушения, ни пострадавшие в результате падения дронов не зафиксированы.

Напомним, что сегодня утром в небе над Новой Москвой был сбит неизвестный беспилотный летательный аппарат. Еще два упали неподалеку, у воинской части российской армии.

30 мая россияне заявляли, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.

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