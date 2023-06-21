У Шойгу прокомментировали появление беспилотников под Москвой
Российское министерство обороны признало факт появления в небе над Москвой и Московской областью беспилотников. В атаке дронов россияне ожидаемо обвинили Украину.
Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.
Беспилотники были
Российское военное ведомство подтвердило появление в Московской области и над Новой Москвой троих беспилотников.
В атаке дронов минобороны РФ прогнозируемо обвинило Украину.
"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — говорится в заявлении МО России.
Последствия атаки
Как заявили в министерстве обороны Российской Федерации, все трое беспилотников были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.
Несмотря на взрывы, о которых сообщали очевидцы и Telegram-каналы, российские военные уверяют, что ни разрушения, ни пострадавшие в результате падения дронов не зафиксированы.
Напомним, что сегодня утром в небе над Новой Москвой был сбит неизвестный беспилотный летательный аппарат. Еще два упали неподалеку, у воинской части российской армии.
30 мая россияне заявляли, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.