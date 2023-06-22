У Повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки на Україну

Дрони Shahed. Фото: google

У ніч на 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" та ударними дронами Shahed-136/131. При цьому ракети не досягли своєї мети.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

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Збиті Shahed

У повідомленні йдеться, що з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуск трьох крилатих ракет Х-22, з МіГ-31К - трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинжал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" — три ворожі дрони знищені протиповітряною обороною.

Збиті дрони-камікадзе. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зайнявся розслідуванням інформації про співпрацю британських та іранських вишів на користь ВПК цієї азіатської країни. Завдяки цій співпраці Іран зміг удосконалити свою програму дронів-камікадзе .

Також ми писали, що російське міністерство оборони визнало факт появи в небі над Москвою та Московською областю безпілотників . В атаці дронів росіяни очікувано звинуватили Україну.