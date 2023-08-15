В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито ракет во время вражеской атаки РФ
Около 04:00 15 августа 2023 года военные России запустили на Украину 28 ракет из воздуха и с моря. При этом, украинские защитники смогли сбить 16 крылатых ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Россияне запустили ракеты на Украину
- Из аэродромов Сольцы и Шайковка были запущены четыре ракеты Х-22 с помощью шести бомбардировщиков Ту-22М3;
- Из аэродромов Энгельс и Оленегорск 11 стратегических летательных аппаратов запустили 20 ракет Х-101/Х-555;
- Черное море стало площадкой для запуска четырех ракет "Калибр" с фрегата, который находился у побережья Ялты.
Уничтожение вражеских ракет
Сообщается, что благодаря координированным действиям Воздушных Сил и других военных подразделений, 16 ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" были уничтожены.
К тому же в Днепропетровской и Запорожской областях были замечены восемь запусков ракет систем С-300/С-400 со стороны противника.
Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.
Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.
Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.