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В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито ракет во время вражеской атаки РФ

15 августа 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито ракет во время вражеской атаки РФ
Ракета в небе. Фото: Командование Воздушных сил
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 04:00 15 августа 2023 года военные России запустили на Украину 28 ракет из воздуха и с моря. При этом, украинские защитники смогли сбить 16 крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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  • Из аэродромов Сольцы и Шайковка были запущены четыре ракеты Х-22 с помощью шести бомбардировщиков Ту-22М3;
  • Из аэродромов Энгельс и Оленегорск 11 стратегических летательных аппаратов запустили 20 ракет Х-101/Х-555;
  • Черное море стало площадкой для запуска четырех ракет "Калибр" с фрегата, который находился у побережья Ялты.

Уничтожение вражеских ракет

Сообщается, что благодаря координированным действиям Воздушных Сил и других военных подразделений, 16 ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" были уничтожены.

К тому же в Днепропетровской и Запорожской областях были замечены восемь запусков ракет систем С-300/С-400 со стороны противника.

скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.

Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.

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