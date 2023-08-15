Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито ракет під час ворожої атаки РФ arrow

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито ракет під час ворожої атаки РФ

15 серпня 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито ракет під час ворожої атаки РФ
Ракета у небі. Фото: Командування Повітряних сил
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Близько 04:00 15 серпня 2023 року військові Росії запустили в Україну 28 ракет з повітря та з моря. При цьому українські захисники змогли збити 16 крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Росіяни запустили ракети на Україну

  • З аеродромів Сольци та Шайковка було запущено чотири ракети Х-22 за допомогою шести бомбардувальників Ту-22М3;
  • З аеродромів Енгельс та Олєнєгорськ 11 стратегічних літальних апаратів запустили 20 ракет Х-101/Х-555;
  • Чорне море стало майданчиком для запуску чотирьох ракет "Калібр" із фрегата, що знаходився біля узбережжя Ялти.

Знищення ворожих ракет

Повідомляється, що завдяки координованим діям Повітряних Сил та інших військових підрозділів, 16 ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" були знищені.

До того ж у Дніпропетровській та Запорізькій областях було помічено вісім запусків ракет систем С-300/С-400 з боку супротивника.

скріншот
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Станом на ранок є інформація про трьох загиблих мирних жителів.

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є попадання до житлових будинків. Рятувальні служби працюють на місці. Пізніше влада міста показала фото наслідків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз