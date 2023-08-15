У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито ракет під час ворожої атаки РФ

Ракета у небі. Фото: Командування Повітряних сил

Близько 04:00 15 серпня 2023 року військові Росії запустили в Україну 28 ракет з повітря та з моря. При цьому українські захисники змогли збити 16 крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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З аеродромів Сольци та Шайковка було запущено чотири ракети Х-22 за допомогою шести бомбардувальників Ту-22М3;

З аеродромів Енгельс та Олєнєгорськ 11 стратегічних літальних апаратів запустили 20 ракет Х-101/Х-555;

Чорне море стало майданчиком для запуску чотирьох ракет "Калібр" із фрегата, що знаходився біля узбережжя Ялти.

Знищення ворожих ракет

Повідомляється, що завдяки координованим діям Повітряних Сил та інших військових підрозділів, 16 ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" були знищені.

До того ж у Дніпропетровській та Запорізькій областях було помічено вісім запусків ракет систем С-300/С-400 з боку супротивника.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Станом на ранок є інформація про трьох загиблих мирних жителів.

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є попадання до житлових будинків. Рятувальні служби працюють на місці. Пізніше влада міста показала фото наслідків.