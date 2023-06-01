Ракетный удар по Киеву 1 июня: подробности от ВСУ

Последствия ракетной атаки по Киеву в ночь на 1 июня 2023 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на четверг 1 июня Россия выпустила по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер". Из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были сбиты ППО. Запуск осуществлялся с военного аэродрома Клинцы в Брянской области. Ракеты прилетели в столицу в считанные минуты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Как и в прошлый раз (29 мая. — Ред.) враг выпустил 7 баллистик и 3 крылатые. В чем их опасность? Ракеты запускают из Брянской области, район Клинцев. Такие оперативно-тактические комплексы используются, чтобы у нас было минимум времени среагировать. Время подлета — считанные минуты. Но наша ПВО сработала, к сожалению, из-за обломков погибли люди", — уточнил Игнат.

Ракетная атака по Киеву 1 июня 2023 года. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

По его словам, боевая часть ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" около 500 кг, дальность поражения — 500-600 км. В Украине их могут сбивать два ЗРК — это SAMP/T и Patriot.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 года противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер".

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.

В Деснянском районе от обломков российских ракет пострадали люди. Погибли три человека.