В ПВО рассказали, сколько дронов РФ уничтожили в ночь на 30 июня

Ночная охота на дроны. Фото: Украинское радио

Силы обороны Украины сбили 10 из 13 дронов-камикадзе, запущенных ночью с юго-восточного берега Азовского моря. Никто в результате ночной атаки не пострадал.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

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Ночная атака

Российские оккупанты ночью 30 июня совершили новую ракетно-дроновую атаку на украинскую территорию.

Были запущены:

13 дронов-камикадзе Shahed-136/131;

четыре зенитных управляемых ракеты ЗРК С-300.

Беспилотники запускались из района российского города Приморско-Ахтарск на восточном побережье Азовского моря.

Были атакованы военные и гражданские объекты на территории Запорожской области.

Успешная работа ПВО

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ и другие подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили 10 дронов-камикадзе.

В результате ночной атаки никто из украинцев не погиб.

Воздушные силы о ночной атаке дронов

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня в небе над Украиной были сбиты 11 дронов и две крылатые ракеты "Калибр".