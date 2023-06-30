В ПВО рассказали, сколько дронов РФ уничтожили в ночь на 30 июня
Силы обороны Украины сбили 10 из 13 дронов-камикадзе, запущенных ночью с юго-восточного берега Азовского моря. Никто в результате ночной атаки не пострадал.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.
Ночная атака
Российские оккупанты ночью 30 июня совершили новую ракетно-дроновую атаку на украинскую территорию.
Были запущены:
- 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131;
- четыре зенитных управляемых ракеты ЗРК С-300.
Беспилотники запускались из района российского города Приморско-Ахтарск на восточном побережье Азовского моря.
Были атакованы военные и гражданские объекты на территории Запорожской области.
Успешная работа ПВО
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ и другие подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили 10 дронов-камикадзе.
В результате ночной атаки никто из украинцев не погиб.
Напомним, в ночь с 25 на 26 июня в небе над Украиной были сбиты 11 дронов и две крылатые ракеты "Калибр".