У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було знищено вночі
Сьогодні вночі, 26 червня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати територію України. Сили ППО збили 13 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака росіян
У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку.
"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря", — йдеться у повідомленні.
Вночі 26 червня сили та засоби ППО повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети "Калібр" та сім ударних БпЛА Shahed.
До того ж ворог атакував територію України з північного напрямку. Для цього росіяни використовували чотири безпілотники, які були знищені повітряним командуванням "Центр".
Нагадаємо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по російських окупантах. Також ЗСУ ліквідували шість розвідувальних безпілотників.
Також ми писали, що вночі 26 червня в Одесі пролунало кілька вибухів. До того ж гучно було в Київській області.