У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було знищено вночі

Робота ППО у Києві 24 червня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сьогодні вночі, 26 червня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати територію України. Сили ППО збили 13 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря", — йдеться у повідомленні.

Вночі 26 червня сили та засоби ППО повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети "Калібр" та сім ударних БпЛА Shahed.

До того ж ворог атакував територію України з північного напрямку. Для цього росіяни використовували чотири безпілотники, які були знищені повітряним командуванням "Центр".

Кількість знищених російських цілей протягом ночі. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по російських окупантах. Також ЗСУ ліквідували шість розвідувальних безпілотників.

Також ми писали, що вночі 26 червня в Одесі пролунало кілька вибухів. До того ж гучно було в Київській області.