У ППО розповіли, скільки дронів РФ знищили у ніч проти 30 червня

Нічне полювання на дрони. Фото: Українське радіо

Сили оборони України збили 10 із 13 дронів-камікадзе, запущеними уночі з південно-східного берега Азовського моря. Ніхто внаслідок нічної атаки не постраждав.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

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Нічна атака

Російські окупанти уночі 30 червня здійснили нову ракетно-дронову атаку на українську територію.

Були запущені:

13 дронів-камікадзе Shahed-136/131;

чотири зенітні керовані ракети ЗРК С-300.

Безпілотники запускалися з району російського міста Приморсько-Ахтарськ на східному узбережжі Азовського моря.

Були атаковані військові та цивільні об’єкти на території Запорізької області.

Успішна робота ППО

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ та інші підрозділи Збройних сил України знищили 10 дронів-камікадзе.

Внаслідок нічної атаки ніхто з українців не загинув.

Повітряні сили про нічну атаку дронів

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 червня у небі над Україною були збиті 11 дронів та дві крилаті ракети "Калібр".