У Путина отреагировали на поставки Украине Storm Shadow

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В России крайне негативно отреагировали на поставки Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Песков заявил, что поставки Storm Shadow вызывают весьма негативное отношение. Он также отметил, что это потребует адекватного ответа со стороны российских военных, которые будут принимать решения с военной точки зрения.

Ранее CNN писало о том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским военным новые возможности для ударов на большом расстоянии. Это произошло накануне долгожданного контрнаступления украинских сил. Британский министр обороны Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Теперь в Кремле обсуждаются возможные реакции и меры ответа на эти поставки. Российские военные принимают во внимание эту ситуацию и оценивают, какие решения можно принять в контексте военных операций.

Напомним, что 11 мая Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как известно, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км.

Как отмечается, это оружие предоставит Украине новые возможности при подготовке к контрнаступлению против России.

Ракеты запускаются с самолетов, поэтому поскольку ракеты имеют большую дальность, это означает, что украинские пилоты смогут держаться подальше от передовой.