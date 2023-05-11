У Путіна відреагували на поставки Україні Storm Shadow

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Пєсков заявив, що поставки Storm Shadow викликають дуже негативне ставлення. Він також зазначив, що це вимагатиме адекватної відповіді з боку російських військових, які прийматимуть рішення з військової точки зору.

Раніше CNN писало про те, що Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши українським військовим нові можливості для ударів на великій відстані. Це сталося напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських сил. Британський міністр оборони Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Тепер у Кремлі обговорюються можливі реакції та заходи відповіді на ці поставки. Російські військові беруть до уваги цю ситуацію та оцінюють, які рішення можна ухвалити в контексті військових операцій.

Нагадаємо, що 11 травня ВеликаБбританія підтвердила постачання в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км.

Як зазначається, ця зброя надасть Україні нові можливості при підготовці до контрнаступу проти Росії.

Ракети запускаються з літаків, тому, оскільки ракети мають велику дальність, це означає, що українські пілоти зможуть триматися подалі від передової.