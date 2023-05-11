Великобритания официально подтвердила передачу крылатых ракет Storm Shadow для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Воллес. Фото: Atlantic Council

Сегодня, 11 мая, Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как отмечается, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км.

Об этом сообщает BBC.

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Новые возможности при контрнаступлении ВСУ

О предоставлении крылатых ракет для украинской армии заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение было принято после неоднократных просьб Украины предоставить больше оружия.

"Соединенное Королевство приняло решение отправить ракеты Storm Shadow после того, как Россия "продолжила идти по темному пути" нацеливания на гражданскую инфраструктуру в Украине. Эти ракеты позволят Украине отбросить российские силы, базирующиеся на украинской суверенной территории", — заявил Воллес.

Как отмечается, это оружие предоставит Украине новые возможности при подготовке к контрнаступлению против России.

Ракеты запускаются с самолетов, поэтому поскольку ракеты имеют большую дальность, это означает, что украинские пилоты смогут держаться подальше от передовой.

После запуска Storm Shadow "останавливается" на низкой высоте во избежание обнаружения вражеским радаром, прежде чем зафиксировать цель с помощью инфракрасного самонаведения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

А также рассказывали, как это может повлиять на ход войны. Если это произойдет, это позволит ВСУ бить вглубь оккупированных территорий, включая Крым по скоплению врага, военных складов и боеприпасов.