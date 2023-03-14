В кремле заявили, что не признают решение Международного уголовного суда

У путина заявили, что не признают юрисдикции Международного уголовного суда
В кремле заявили, что не признают решения Международного уголовного суда. Ранее там объявили о намерениях открыть два дела о военных преступлениях россии в Украине.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление спикера путина Дмитрия Пескова.
-
ЦПД опроверг информацию о получении повесток через приложение "Дія"
-
РФ за год накопила в оффшорах около 80 млрд долларов, — Bloomberg
-
"Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает
-
В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение
-
Российский режиссер хочет снять фильм о детях из Бахмута: реакция киносообщества
-
Поставлял некачественные консервы в прифронтовые города: главе предприятия сообщено о подозрении
-
В ВОЗ назвали срок завершения пандемии коронавируса
-
Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца
-
В Одессе адвокатское объединение установило рекорд Украины
-
Meta прекращает поддержку NFT на своих платформах
Подробности
Пресс-секретарь кремлевского диктатора подчеркнул, что россия не будет признавать никаких решений Международного уголовного суда.
"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", — заявил Песков.
Как известно, Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях рф в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками россии против гражданской инфраструктуры Украины.
Напомним, накануне Дмитрий Песков заявил, что россия продолжит воевать в Украине. Пресс-секретарь путина подчеркнул, что для россии остается приоритетом достижение собственных целей. И сейчас, по словам Пескова, достичь их можно только военным путем.
Также недавно аналитики ISW писали, что Песков снова заговорил о готовности россии к переговорам. Однако на самом деле стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.