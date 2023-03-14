В кремле заявили, что не признают решение Международного уголовного суда

Суд хочет открыть два дела о военных преступлениях россии в Украине

В кремле заявили, что не признают решения Международного уголовного суда. Ранее там объявили о намерениях открыть два дела о военных преступлениях россии в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление спикера путина Дмитрия Пескова.

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Пресс-секретарь кремлевского диктатора подчеркнул, что россия не будет признавать никаких решений Международного уголовного суда.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", — заявил Песков.

Как известно, Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях рф в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками россии против гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, накануне Дмитрий Песков заявил, что россия продолжит воевать в Украине. Пресс-секретарь путина подчеркнул, что для россии остается приоритетом достижение собственных целей. И сейчас, по словам Пескова, достичь их можно только военным путем.

Также недавно аналитики ISW писали, что Песков снова заговорил о готовности россии к переговорам. Однако на самом деле стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.