У кремлі заявили, що не визнають рішення Міжнародного кримінального суду

Суд хоче відкрити дві справи про воєнні злочини рф в Україні

У кремлі заявили, що не визнають рішень Міжнародного кримінального суду. Раніше там оголосили про наміри відкрити дві справи про воєнні злочини рф в Україні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву речника путіна Дмитра Пєскова.

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Прессекретар кремлівського диктатора наголосив, що росія не визнаватиме жодних рішень Міжнародного кримінального суду.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", — заявив Пєсков.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд готується відкрити дві справи про воєнні злочини рф в Україні: у зв’язку з викраденнями українських дітей та навмисними атаками росії проти цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Пєсков заявив, що росія продовжить воювати в Україні. Прессекретар путіна наголосив, що для росії залишається пріоритетом досягнення власних цілей. І зараз, за словами Пєскова, досягнути їх можна лише військовим шляхом.

Також, нещодавно аналітики ISW писали, що Пєсков знову заговорив про готовність росії до переговорів. Однак насправді за цим стоїть бажання не зупинити війну, а показати Захід недоговороздатним.