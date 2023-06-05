В районе "Азовстали" слышны сильные взрывы, — Андрющенко

Завод "Азовсталь". Фото: Google

В понедельник, 5 июня, в Мариуполе произошел сильный взрыв рядом с предприятием "Азовсталь". Также замечена активность систем ПВО в данной зоне.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко показал скриншоты обсуждений из локальных публичных чатов. Из переписки становится ясно, что симпатизирующие "русскому миру" и сотрудничающие с оккупантами жители серьезно озабочены происходящим.

Сразу несколько гипотез об истинных причинах "громкого" инцидента начали распространяться в социальных сетях. При этом, сторонники оккупационной власти в своих предположениях качаются от полного отрицания инцидента до предположений о работе ПВО против беспилотника, деятельности по обезвреживанию взрывных устройств или же происшествии на строительной площадке.

Советник мэра уточнил, что действительно наблюдалась работа ПВО, которая происходила прямо из жилых кварталов, расположенных на правом берегу реки Кальмиус, напротив завода "Азовсталь".

Комментарии по поводу взрывов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Комментарии по поводу взрывов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Комментарии по поводу взрывов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Напомним, что украинские защитники в последние дни нанесли несколько точных ударов по местам дислокации российских войск и складам с боеприпасами в районе Мариуполя. Были поражены такие базы оккупантов в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.