У районі "Азовсталі" чути сильні вибухи, — Андрющенко

Завод "Азовсталь". Фото: Google

У понеділок, 5 червня, у Маріуполі стався сильний вибух поряд із підприємством "Азовсталь". Також помічено активність систем ППО у цій зоні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко .

Читайте також:

Вибухи біля "Азовсталі"

Андрющенко показав скріншоти обговорень із локальних публічних чатів. З листування стає ясно, що симпатизують "російському світу" і співробітничають з окупантами жителі серйозно стурбовані тим, що відбувається.

Відразу кілька гіпотез про справжні причини "гучного" інциденту почали поширюватися у соціальних мережах. При цьому, прихильники окупаційної влади у своїх припущеннях гойдаються від повного заперечення інциденту до припущень про роботу ППО проти безпілотника, діяльність зі знешкодження вибухових пристроїв або подію на будівельному майданчику.

Радник мера уточнив, що справді спостерігалася робота ППО, яка відбувалася прямо із житлових кварталів, розташованих на правому березі річки Кальміус, навпроти заводу "Азовсталь".

Коментарі щодо вибухів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Коментарі щодо вибухів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Коментарі щодо вибухів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що українські захисники останніми днями завдали кілька точних ударів по місцях дислокації російських військ та складів із боєприпасами в районі Маріуполя. Були вражені такі бази окупантів у Микільському, Урзуфі та Юріївці.