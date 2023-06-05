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У районі "Азовсталі" чути сильні вибухи, — Андрющенко

5 червня 2023 14:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У районі "Азовсталі" чути сильні вибухи, — Андрющенко
Завод "Азовсталь". Фото: Google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 5 червня, у Маріуполі стався сильний вибух поряд із підприємством "Азовсталь". Також помічено активність систем ППО у цій зоні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко .

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Андрющенко показав скріншоти обговорень із локальних публічних чатів. З листування стає ясно, що симпатизують "російському світу" і співробітничають з окупантами жителі серйозно стурбовані тим, що відбувається.

Відразу кілька гіпотез про справжні причини "гучного" інциденту почали поширюватися у соціальних мережах. При цьому, прихильники окупаційної влади у своїх припущеннях гойдаються від повного заперечення інциденту до припущень про роботу ППО проти безпілотника, діяльність зі знешкодження вибухових пристроїв або подію на будівельному майданчику.

Радник мера уточнив, що справді спостерігалася робота ППО, яка відбувалася прямо із житлових кварталів, розташованих на правому березі річки Кальміус, навпроти заводу "Азовсталь".

Андрющенко
Коментарі щодо вибухів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Андрющенко
Коментарі щодо вибухів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Андрющенко
Коментарі щодо вибухів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що українські захисники останніми днями завдали кілька точних ударів по місцях дислокації російських військ та складів із боєприпасами в районі Маріуполя. Були вражені такі бази окупантів у Микільському, Урзуфі та Юріївці.

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