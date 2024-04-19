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В РДК заинтриговали заявлением об открытии второго фронта на территории РФ

19 апреля 2024 06:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Бойцы РДК готовят новые атаки в России
Российские добровольцы РДК. Фото иллюстративная: wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Поддерживающие Украину бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК), готовят "сюрпризы" для Кремля. И уверяют, что совсем скоро диктатору Путину придется открывать второй фронт — в Калининграде, Курской области и Приднестровье.

Об этом добровольцы сообщили в четверг, 18 апреля, в интервью ютуб-каналу Ukrainian Witness.

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В российскую Белгородскую область РДК заходил трижды. Недавний рейд состоялся в марте 2024 года. Тогда у добровольцев было достаточно техники, чтобы атаковать сразу по нескольким направлениям.

"На этот раз мы действовали масштабнее, атаковали с нескольких сторон, используя собственную бронетехнику и большее количество штурмовиков. Целью наших рейдов, как тогда, так и сейчас, остается открытие второго фронта: чтобы Путин начал перебрасывать войска с тех направлений, где нам тяжело", — заявил боец с позывным "Могила".

Также в РДК сделали небольшой анонс: вскоре Путина и российскую армию ждут новые "сюрпризы".

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что базы российского добровольческого корпуса действительно находятся в Украине, и это не секрет. А начальник ГУР Кирилл Буданов Буданов спрогнозировал, когда закончатся рейды добровольцев в РФ.

война
российские войска
Белгородская область
добровольцы
РДК

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