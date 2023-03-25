В рф критикуют командование за неэффективные атаки в Угледаре, — ISW
Миллоблогеры утверждают, что текущая российская тактика против Угледара, включая начальный лобовой штурм и последующие атаки на укрепленные украинские фланги, приводит к значительным потерям российских сил без успеха из-за сложного рельефа, недостатка боевой мощи и невозможности застать украинцев врасплох.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
-
Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой
-
Россияне снова атаковали Украину: в Генштабе рассказали, сколько ударов за сутки нанес враг
-
Многие украинцы уже в апреле могут потерять право на субсидии
-
ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"
-
Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении, — ISW
-
Сегодня в Украине ухудшится погода: в каких регионах нужно готовиться к дождям
-
Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. У границы враг собирает войска
-
Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами
-
Родительская суббота 25 марта: что ни в коем случае нельзя оставлять на могиле
-
Синоптики обещают теплые выходные для одесситов, однако водителям следует быть внимательными
Неудачные атаки на Угледар
Миллоблогеры призывают российские силы перерезать украинские наземные коммуникации в Угледаре, используя удары по тыловым позициям и окружение населенного пункта для многовекторной атаки.
Однако, они намекают, что российские силы не могут выполнить это из-за дефицита боеприпасов и невозможности захватить соседние поселения.
Российские силы не способны поддерживать значительную скорость продвижения, используя тактику человеческой волны, а район Угледар был актуален для миллоблогеров во время наступления на Павловку в октябре-ноябре 2022 года.
Российская 155-я бригада морской пехоты уничтожена и восстановлена восемь раз с начала войны, в основном из-за потерь в боях за Угледар. Резкая критика российских неудач под Угледаром, вероятно, отражает недовольство российским военным командованием на фоне страха перед предполагаемым украинским контрнаступлением.
Возможно, российские силы совершают новые и непоследовательные попытки взять Угледар, используя ограниченные и локальные наземные атаки.
Напомним, что по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексея Дмитрашковского, Авдеевка критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". В то же время на территории Угледара фиксируется спад активности противника.