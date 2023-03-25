Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У рф критикують командування за неефективні атаки в Вугледарі, — ISW arrow

У рф критикують командування за неефективні атаки в Вугледарі, — ISW

25 березня 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мілоблогери стверджують, що поточна російська тактика проти Вугледара, включаючи початковий лобовий штурм і наступні атаки на укріплені українські фланги, призводить до значних втрат російських сил без успіху через складний рельєф, нестачу бойової потужності та неможливість застати українців зненацька.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Читайте також:

Невдалі атаки на Вугледар

Мілоблогери закликають російські сили перерізати українські наземні комунікації у Вугледарі, використовуючи удари по тилових позиціях та оточення населеного пункту для багатовекторної атаки.

Проте вони натякають, що російські сили не можуть виконати це через дефіцит боєприпасів та неможливість захопити сусідні поселення.

Російські сили не здатні підтримувати значну швидкість просування, використовуючи тактику людської хвилі, а район Вугледара був актуальним для мілоблогерів під час наступу на Павлівку у жовтні-листопаді 2022 року.

Російську 155-ту бригаду морської піхоти знищено і відновлено вісім разів з початку війни, в основному через втрати в боях за Вугледар. Різка критика російських невдач під Вугледаром, ймовірно, відображає невдоволення російським військовим командуванням на тлі страху перед передбачуваним українським контрнаступом.

Можливо, російські сили роблять нові та непослідовні спроби взяти Вугледар, використовуючи обмежені та локальні наземні атаки.

Нагадаємо, що за словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексія Дмитрашковського, Авдіївка є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто в "кільце". У той самий час біля Вугледара фіксується спад активності противника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:23Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

09:07 G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

09:02 Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

08:50 Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

08:35 Українським пенсіонерам обіцяють щомісячні доплати за деяких умов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 Байден і Трюдо не надаватимуть притулку біженцям: деталі угоди

08:17 Сенатори партій просять Байдена передати МКС докази звірств рф в Україні

08:00 Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

07:46Росіяни знову атакували Україну: у Генштабі розповіли, скільки ударів за добу завдав ворог

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

23:46На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

Новина з відео

22:46 У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:32Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

Новина з відео

19:35 Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час

Новина з відео

19:30 Участь Миколаївського порту в зерновій угоді залежить від успіхів на полі бою, — Кубраков

Новина з відео

19:24 "Мотор Січ" працювала з іранськими компаніями, які розробляли дрони Shahed: розслідування

Новина з відео

19:12 Зеленський вручив очільнику МЗС Литви орден князя Ярослава Мудрого

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 09:22

Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

None 25 Березень 09:23

G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го

None 25 Березень 09:02

Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

None 25 Березень 09:04

Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB