У рф критикують командування за неефективні атаки в Вугледарі, — ISW

Російські окупанти

Мілоблогери стверджують, що поточна російська тактика проти Вугледара, включаючи початковий лобовий штурм і наступні атаки на укріплені українські фланги, призводить до значних втрат російських сил без успіху через складний рельєф, нестачу бойової потужності та неможливість застати українців зненацька.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Невдалі атаки на Вугледар

Мілоблогери закликають російські сили перерізати українські наземні комунікації у Вугледарі, використовуючи удари по тилових позиціях та оточення населеного пункту для багатовекторної атаки.

Проте вони натякають, що російські сили не можуть виконати це через дефіцит боєприпасів та неможливість захопити сусідні поселення.

Російські сили не здатні підтримувати значну швидкість просування, використовуючи тактику людської хвилі, а район Вугледара був актуальним для мілоблогерів під час наступу на Павлівку у жовтні-листопаді 2022 року.

Російську 155-ту бригаду морської піхоти знищено і відновлено вісім разів з початку війни, в основному через втрати в боях за Вугледар. Різка критика російських невдач під Вугледаром, ймовірно, відображає невдоволення російським військовим командуванням на тлі страху перед передбачуваним українським контрнаступом.

Можливо, російські сили роблять нові та непослідовні спроби взяти Вугледар, використовуючи обмежені та локальні наземні атаки.

Нагадаємо, що за словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексія Дмитрашковського, Авдіївка є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто в "кільце". У той самий час біля Вугледара фіксується спад активності противника.