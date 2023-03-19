Штурм Авдеевки и ситуация в Угледаре: Силы обороны рассказали о боях на востоке
Авдеевка критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". В то же время на территории Угледара фиксируется спад активности противника.
Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, пишет "РБК-Украина".
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Штурм Авдеевки
"Враг продолжает активные действия, штурмует Авдеевку и Марьинку. Для них стратегически важна в настоящее время Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара, где враг обжегся не раз", — сказал он.
Дмитрашковский добавил, что для врага критически необходимо захватить Авдеевку, что он пытается делать уже в течение двух недель.
Какая ситуация в Угледаре
В то же время представитель заявил, что в районе Угледара пока фиксируют спад активности российских войск. Однако враг обстреливает позиции украинских защитников.
"За вчерашний день враг потери около трех рот личного состава, 15 единиц танков, девять единиц БМП и другой техники в общей сложности 46 единиц. Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака и Водяного, именно в этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", — добавил Дмитрашковский.
Он заявил, что россия бросила резервы на подкрепление 155-й бригады и дополнительно ввела две танковые роты. Это свидетельствует о серьезных потерях врага.
Напомним, недавно Генштабе рассказали, как россияне пытаются наступать на Угледар. Для пополнения сил командиры российских оккупантов отзывают подчиненных по лечению и реабилитации.