Штурм Авдеевки и ситуация в Угледаре: Силы обороны рассказали о боях на востоке

Украинские военные

Авдеевка критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". В то же время на территории Угледара фиксируется спад активности противника.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, пишет "РБК-Украина".

Штурм Авдеевки

"Враг продолжает активные действия, штурмует Авдеевку и Марьинку. Для них стратегически важна в настоящее время Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара, где враг обжегся не раз", — сказал он.

Дмитрашковский добавил, что для врага критически необходимо захватить Авдеевку, что он пытается делать уже в течение двух недель.

Какая ситуация в Угледаре

В то же время представитель заявил, что в районе Угледара пока фиксируют спад активности российских войск. Однако враг обстреливает позиции украинских защитников.

"За вчерашний день враг потери около трех рот личного состава, 15 единиц танков, девять единиц БМП и другой техники в общей сложности 46 единиц. Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака и Водяного, именно в этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", — добавил Дмитрашковский.

Он заявил, что россия бросила резервы на подкрепление 155-й бригады и дополнительно ввела две танковые роты. Это свидетельствует о серьезных потерях врага.

Напомним, недавно Генштабе рассказали, как россияне пытаются наступать на Угледар. Для пополнения сил командиры российских оккупантов отзывают подчиненных по лечению и реабилитации.