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В РФ стало меньше защищенных территорий после разрешений США бить по ним — подробности ISW

10 июня 2024 07:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
США разрешили бить по РФ и сократили ее "неприкосновенную" территорию
Гаубица М777. Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После того, как Соединенные Штаты разрешили украинским войскам наносить удары по территории России, "неприкасаемая" площадь агрессора значительно уменьшилась. Теперь площадь безопасного пространства для РФ меньше на 16%.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

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"Ограниченные изменения в политике администрации Байдена, позволившие Украине использовать предоставленное США оружие для поражения некоторых российских военных объектов на небольшом участке территории РФ, которое составляет всего 16 процентов", — отметили в ISW.

Однако Америка все еще не дает разрешения наносить удары по тылу врага ракетами ATACMS. Таким образом, украинские войска не могут бить по тыловой инфраструктуре россиян, по логистике, командным пунктам и пунктам обеспечения.

Аналитики института подчеркнули, что политика США пока защищает подавляющее большинство территории РФ, на которой расположены важные тыловые объекты, которые россияне используют для обеспечения своих войск на фронте.

"Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Вместе с тем не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Высокопоставленные чиновники США позволили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом границы с Харьковской областью", — говорится в отчете ISW.

Напомним, представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что разрешение его страны наносить удары по военным объектам на территории России не повлечет эскалацию на фронте.

Между тем, советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по РФ западным оружием и поддержал такие решения.

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