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У РФ поменшало захищених територій після дозволів США бити по них — подробиці ISW

10 червня 2024 07:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
США дозволили бити по РФ та скоротили її "недоторкану" територію
Гаубиця М777. Фото: Facebook Головнокомандувача ЗСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після того, як Сполучені Штати дозволили українським військам наносити удари по території Росії, "недоторкана" площа агресора значно зменшилась. Тепер площа безпечного простору для РФ менша на 16%.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16 відсотків", — зазначили в ISW.

Проте Америка все ще не надає дозволу завдавати ударів по тилу ворога ракетами ATACMS. Таким чином українські війська не можуть бити по тиловій інфраструктурі росіян, по логістиці, командних пунктах та пунктах забезпечення.

Аналітики інституту підкреслили, що політика США поки що захищає переважну більшість території РФ, на якій розташовані важливі тилові об'єкти, які росіяни використовують для забезпечення своїй військ на фронті.

"Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Разом з тим не факт, що Сили оборони мають на це дозвіл. Високопосадовці США дозволили Україні завдавати удари по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківською областю", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що дозвіл його країни завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії не спричинить ескалацію на фронті.

Тим часом радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ЗСУ вже скористались дозволом бити по РФ західною зброєю та підтримав такі рішення. 

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