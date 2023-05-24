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В РФ жалуются, что неизвестные дроны атаковали уникальный корабль "Иван Хурс"

24 мая 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ жалуются, что неизвестные дроны атаковали уникальный корабль "Иван Хурс"
Российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Минобороны РФ пожаловались, что утром 24 мая неизвестные морские дроны атаковали их "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там утверждают, что "все атаки отразились".

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

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Что известно

Известно, что атака на корабль произошла в 5:30 утра в 400 километрах от берега Украины.

Отмечается, что в атаке участвовало сразу три дрона, тип которых не называется. И конечно "атака была отбита", а по "предварительным данным, корабль не получил повреждений".

"Иван Хурс" предназначен для наблюдения за работой систем противоракетной обороны. Его экипаж насчитывает 120 человек.

Известно, что этот корабль, проект 18280, является уникальным кораблем для Черноморского флота РФ и одним из двух вообще на всех флотах россиян. Он был спущен на воду только в 2017 году и введен в состав в 2018 году

Напомним, в марте британская разведка заявила, что флот РФ в Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак беспилотниками. Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия оккупантов.

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