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У РФ скаржаться, що невідомі дрони атакували унікальний корабель "Іван Хурс"

24 травня 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У РФ скаржаться, що невідомі дрони атакували унікальний корабель "Іван Хурс"
Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Міноборони РФ поскаржились, що вранці 24 травня невідомі морські дрони атакували їхній "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що "всі атаки відбили".

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

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Що відомо

Відомо, що атака на корабель відбулась о 5:30 ранку за 400 кілометрів від берега України. 

Зазначається, що в атаці брало участь одразу три дрони, тип яких не називається. Й звісно "атака була відбита", а за "попередніми даними, корабель не зазнав ушкоджень".

"Іван Хурс" призначений для спостереження за роботою систем протиракетної оборони. Його екіпаж налічує 120 осіб.

Відомо, що цей корабель, проєкту 18280, є унікальним кораблем для Чорноморського флоту РФ та одним з двох взагалі на всіх флотах росіян. Він був спущений на воду лише у 2017 році та введений у склад у 2018 році

Нагадаємо, у березні британська розвідка заявила, що флот РФ у Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки безпілотниками. Загроза знищення українськими надводними дронами сковує дії окупантів.

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