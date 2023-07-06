В РФ цинично заявили, что Украина якобы готовит территории для оккупации Западом
В РФ сделали очередное циничное заявление относительно Украины. Там заявили, что страна якобы готовит территории для оккупации Западом.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Циническое заявление РФ
По словам Захаровой, протестующие во Франции применяют "оружие, поставляемое Западом киевскому режиму".
"Дипломат отметила, что сбои и средства, выделяемые Западом, НАТО и непосредственно Францией в поддержку "националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом, оказываются не просто у них на территории, а избивают по их же собственному народу", — говорят в РосСМИ.
Напомним, во вторник вечером, 4 июля, Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. В тот же день на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.
Добавим, что на следующий день в российском "Росатоме" сделали циничное заявление относительно ЗАЭС. Там заявили, что ночью на станции не было взрыва, потому что европейские лидеры якобы попросили Владимира Зеленского не делать этого.