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В РФ цинично заявили, что Украина якобы готовит территории для оккупации Западом

6 июля 2023 13:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ цинично заявили, что Украина якобы готовит территории для оккупации Западом
Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В РФ сделали очередное циничное заявление относительно Украины. Там заявили, что страна якобы готовит территории для оккупации Западом.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По словам Захаровой, протестующие во Франции применяют "оружие, поставляемое Западом киевскому режиму".

"Дипломат отметила, что сбои и средства, выделяемые Западом, НАТО и непосредственно Францией в поддержку "националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом, оказываются не просто у них на территории, а избивают по их же собственному народу", — говорят в РосСМИ.

 

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот
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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, во вторник вечером, 4 июля, Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. В тот же день на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Добавим, что на следующий день в российском "Росатоме" сделали циничное заявление относительно ЗАЭС. Там заявили, что ночью на станции не было взрыва, потому что европейские лидеры якобы попросили Владимира Зеленского не делать этого.

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