В "Енергоатомі" розповіли, скільки військових РФ перебуває на ЗАЕС

Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: AP/dpa/picture alliance

Очільник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС наразі перебуває близько 700 російських окупантів. Їхня кількість на станції іноді стає більшою, а іноді — меншою.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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В чому небезпека

За його словами, живлення на станції поновили, але небезпека залишається. Найбільша загроза — це перебування на станції російських військових.

"І фактично там є і вибухівка, і зброя, і інші речовини, які не потрібно, щоб були на такому об'єкті", — пояснив Котін.

Ймовірна вибухівка на енергоблоках

Зазначимо, що на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС з'явилися нові об'єкти, яких раніше не було. Їх побачили на супутникових знімках.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна здійснила низку публічних і непублічних дій, аби знизити напругу у ситуації із Запорізькою АЕС. Зараз небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС почала спадати.