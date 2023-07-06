У РФ цинічно заявили, що Україна нібито готує території для окупації Заходом
У РФ зробили чергову цинічну заяву щодо України. Там заявили, що країна нібито готує території для окупації Заходом.
Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.
Цинічна заява РФ
За словами Захарової, протестувальники у Франції застосовують "зброю, яку Захід постачає київському режиму".
"Дипломат зазначила, що збоя та засоби, що виділяються Заходом, НАТО і безпосередньо Францією на підтримку "націоналістів, нацистів і фашистів на території України, як бумерангом, виявляються не просто у них на території, а б'ють по їхньому ж власному народу", — кажуть у росЗМІ.
Нагадаємо, у вівторок увечері, 4 липня, Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. Того ж дня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.
Додамо, що на наступний день у російському "Росатомі" зробили цинічну заяву щодо ЗАЕС. Там заявили, що вночі на станції не було вибуху тому, що європейські лідери нібито попросили Володимира Зеленського не робити цього.