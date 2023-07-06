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У РФ цинічно заявили, що Україна нібито готує території для окупації Заходом

6 липня 2023 13:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ цинічно заявили, що Україна нібито готує території для окупації Заходом
Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У РФ зробили чергову цинічну заяву щодо України. Там заявили, що країна нібито готує території для окупації Заходом. 

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова. 

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За словами Захарової, протестувальники у Франції застосовують "зброю, яку Захід постачає київському режиму". 

"Дипломат зазначила, що збоя та засоби, що виділяються Заходом, НАТО і безпосередньо Францією на підтримку "націоналістів, нацистів і фашистів на території України, як бумерангом, виявляються не просто у них на території, а б'ють по їхньому ж власному народу", — кажуть у росЗМІ. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот
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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок увечері, 4 липня, Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. Того ж дня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки. 

Додамо, що на наступний день у російському "Росатомі" зробили цинічну заяву щодо ЗАЕС. Там заявили, що вночі на станції не було вибуху тому, що європейські лідери нібито попросили Володимира Зеленського не робити цього. 

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