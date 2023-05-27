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В РФ запретили какие-либо упоминания о Пригожине и ЧВК "Вагнер", — росСМИ

27 мая 2023 22:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В РФ запретили какие-либо упоминания о Пригожине и ЧВК "Вагнер", — росСМИ
Российские оккупанты из ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно новому правительственному документу, с 25 мая вступил в силу запрет на упоминание Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Документ вызвал широкий резонанс и внимание общественности.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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Запрет на упоминание имени Пригожина и ЧВК "Вагнера"

Новые ограничения касаются использования имени Пригожина и упоминания о деятельности ЧВК "Вагнер" в печати, интернет-изданиях, телевидении, радио и других средствах массовой информации. В соответствии с правительственным указом, этот шаг предпринят в целях защиты национальных интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.

Документ РФ
Документ Министерства обороны РФ. Фото: росСМИ

Напомним, что в Бахмуте Донецкой области до сих пор присутствуют войска "Вагнера", а темпы наступательных действий россиян вокруг города продолжают снижаться. Однако новые успешные контратаки ВСУ усложняют ротацию сил РФ в Бахмуте.

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его войска продолжают сдавать позиции в Бахмуте Минобороны России и отступать из города, а Минобороны РФ выполняет договоренности и активно развертывает регулярные российские подразделения.

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