Заменят ли регулярные подразделения РФ "вагнеровцев" в Бахмуте: объяснение ISW

Бойцы "Вагнера" в Украине. Фото: google.com

В Бахмуте Донецкой области до сих пор присутствуют войска "Вагнера", а темпы наступательных действий россиян вокруг города продолжают снижаться. Однако новые успешные контратаки ВСУ усложняют ротацию сил РФ в Бахмуте.

Об этом в своем ежедневном своде сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его войска продолжают сдавать позиции в Бахмуте Минобороны России и отступать из города, а Минобороны РФ выполняет договоренности и активно развертывает регулярные российские подразделения.

Однако совсем недавно аналитики заметили кадры, якобы показывающие элементы 123-й бригады "Донецкой народной республики" (ДНР), которая, вероятно, ранее была дислоцирована под Северском, действуя в районе Бахмута, а силы "ДНР" могут заменить формирование "Вагнера".

Что говорят в Украине

По словам украинского командования в Бахмуте, до сих пор присутствуют войска "Вагнера", а темпы наступательных действий россиян вокруг города продолжают снижаться. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в окрестностях Бахмута на смену подразделениям "вагнеровцев" пришли регулярные российские подразделения, вероятно, речь идет о районах на флангах вокруг Бахмута.

Маляр утверждает, что украинские силы все еще контролируют позиции на юго-западной окраине города и что ЧВК "Вагнер" все еще находится в самом Бахмуте.

Украинские источники продолжают сообщать, что темп российских наступательных сделок вокруг Бахмута снизился после заявлений о захвате города Россией. А в Генштабе Украины сообщили, что 26 мая российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Бахмута и в направлении Предтечино (15 км юго-западнее Бахмута).

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута должен был начаться 10 мая.

Причиной выхода ЧВК Пригожин назвал "снарядный голод" из-за непонятной позиции министерства обороны РФ.

Однако уже 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, о новой дате выхода его наемников из города. Он утверждал, что "вагнеровцы" выйдут из Бахмута 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.