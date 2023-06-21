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В РФ запретили публиковать некрологи о погибших на войне солдатах

21 июня 2023 11:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В РФ запретили публиковать некрологи о погибших на войне солдатах
Могилы ликвидированных украинской армией российских оккупантов. Фото: "Кавказ.Реалии"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Руководители российских регионов в последние месяцы перестали сообщать о погибших на войне в Украине земляках. Причиной этого является "рекомендация" федеральных властей, желающих скрыть количество ликвидированных ВСУ военных.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

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"Рекомендация" губернаторам

Как стало известно журналистам издания, ряду российских губернаторов, управляющих регионами с наибольшим количеством потерь на войне в Украине, запретили упоминать о погибших в "СВО" солдатах.

Также им "упорно рекомендовали" не публиковать некрологи.

Такой шаг нужен Кремлю для того, чтобы скрыть то огромное количество потерь, которые оккупанты несут в Украине.

Азиатские регионы

Так, в Республике Хакасия последний раз некролог о погибшем в Украине военном был опубликован еще в апреле. И только потому, что ликвидирован был местный депутат Дмитрий Иванов.

В Бурятии, где темпы мобилизации были настолько жесткими, что вызвали даже акции протеста, глава региона Алексей Цыденов не публикует некрологи с декабря прошлого года.

А руководитель Тивы Владислав Ховалиг не упоминает о погибших земляках с мая 2022 года.

Москва

Мэр российской столицы Сергей Собянин вообще никогда не публиковал информацию о погибших на войне жителях столицы.

Хотя таких, по данным "Верстки", скопилось уже 193.

Напомним, что по состоянию на 21 июня, по информации Генштаба ВСУ, в Украине было ликвидировано ровно 222 тысячи российских оккупантов.

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