В РФ запретили публиковать некрологи о погибших на войне солдатах
Руководители российских регионов в последние месяцы перестали сообщать о погибших на войне в Украине земляках. Причиной этого является "рекомендация" федеральных властей, желающих скрыть количество ликвидированных ВСУ военных.
Об этом сообщает российское издание "Верстка".
"Рекомендация" губернаторам
Как стало известно журналистам издания, ряду российских губернаторов, управляющих регионами с наибольшим количеством потерь на войне в Украине, запретили упоминать о погибших в "СВО" солдатах.
Также им "упорно рекомендовали" не публиковать некрологи.
Такой шаг нужен Кремлю для того, чтобы скрыть то огромное количество потерь, которые оккупанты несут в Украине.
Азиатские регионы
Так, в Республике Хакасия последний раз некролог о погибшем в Украине военном был опубликован еще в апреле. И только потому, что ликвидирован был местный депутат Дмитрий Иванов.
В Бурятии, где темпы мобилизации были настолько жесткими, что вызвали даже акции протеста, глава региона Алексей Цыденов не публикует некрологи с декабря прошлого года.
А руководитель Тивы Владислав Ховалиг не упоминает о погибших земляках с мая 2022 года.
Москва
Мэр российской столицы Сергей Собянин вообще никогда не публиковал информацию о погибших на войне жителях столицы.
Хотя таких, по данным "Верстки", скопилось уже 193.
Напомним, что по состоянию на 21 июня, по информации Генштаба ВСУ, в Украине было ликвидировано ровно 222 тысячи российских оккупантов.