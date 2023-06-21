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В РФ заборонили публікувати некрологи про загиблих на війні солдатів

21 червня 2023 11:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В РФ заборонили публікувати некрологи про загиблих на війні солдатів
Могили ліквідованих українською армією російських окупантів. Фото: "Кавказ.Реалии"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівники російських регіонів в останні місяці перестали повідомляти про загиблих на війні в Україні земляків. Причиною цього є "рекомендація" федеральної влади, яка хоче приховати кількість ліквідованих ЗСУ військових.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

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"Рекомендація" губернаторам

Як стало відомо журналістам видання, низці російських губернаторів, які керують регіонами з найбільшою кількістю втрат на війні в Україні, заборонили згадувати про загиблих в "СВО" солдатів.

Також їм "наполегливо рекомендували" не публікувати некрологи.

Такий крок потрібен Кремлю для того, аби приховати ту величезну кількість втрат, яких окупанти зазнають в Україні.

Азійські регіони

Так, в Республіці Хакасія востаннє некролог про загиблого в Україні військового був опублікований ще у квітні. І лише тому, що ліквідованим був місцевий депутат Дмитро Іванов.

У Бурятії, де темпи мобілізації були настільки жорсткими, що викликали навіть акції протесту, очільник регіону Олексій Циденов не публікує некрологи з грудня минулого року.

А керівник Тиви Владислав Ховалиг не згадує про загиблих земляків аж із травня 2022 року.

Москва

Мер російської столиці Сергій Собянін взагалі ніколи не публікував інформацію про загиблих на війні мешканців столиці.

Хоча таких, за даними "Верстки", назбиралося уже 193.

Нагадаємо, що станом на 21 червня, за інформацією Генштабу ЗСУ, в Україні було ліквідовано рівно 222 тисяч російських окупантів.

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