Втрати Росії на 21 червня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 20 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, 21 бронемашину, 32 артилерійські системи і одну ракетну систему залпового вогню.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано;
- танків — 4 006 (+9) од.;
- бойових броньованих машин — 7 771 (+21) од.;
- артилерійських систем — 3 920 (+32) од.;
- РСЗВ — 615 (+1) од.;
- засобів ППО — 375 (+3) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 306 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 428 (+35) од.;
- крилатих ракет — 1 214 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 667 (+22) од.;
- спеціальної техніки — 539 (+8) од.
Нічне полювання на дрони
Крім того, уночі російські окупанти здійснили чергову спробу дронової атаки.
Сили оборони України, зазначає Генштаб, збили усі шість безпілотників-камікадзе, запущених росіянами.
Нагадаємо, що за попередню добу Збройні сили України знищили понад тисячу російських окупантів.