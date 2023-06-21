Втрати Росії на 21 червня: статистика Генштабу

Український військовий завдає удару по окупантах. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 20 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, 21 бронемашину, 32 артилерійські системи і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 4 006 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 7 771 (+21) од.;

артилерійських систем — 3 920 (+32) од.;

РСЗВ — 615 (+1) од.;

засобів ППО — 375 (+3) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 306 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 428 (+35) од.;

крилатих ракет — 1 214 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 667 (+22) од.;

спеціальної техніки — 539 (+8) од.

Втрати російської армії на 21 червня

Інфографіка: Генштаб

Нічне полювання на дрони

Крім того, уночі російські окупанти здійснили чергову спробу дронової атаки.

Сили оборони України, зазначає Генштаб, збили усі шість безпілотників-камікадзе, запущених росіянами.

Кількість збитих російських дронів

Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, що за попередню добу Збройні сили України знищили понад тисячу російських окупантів.