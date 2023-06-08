В РФ снова грезят уничтожением Украины, Польши и Америки

Шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Фото: скриншот из видео

В студии российского пропагандиста Владимира Соловьева снова заговорили о необходимости уничтожить Украину, Польшу, а также Америку.

Видео со словами гостя шоу Соловьева опубликовал Центр противодействия дезинформации.

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"Безусловно, украинский плацдарм, на котором надо испытывать свои системы вооружения, заодно и смотреть, что мы можем этому противопоставить. Казнить Украину, списывая ее под ноль, а за ней уже в очереди Польша стоит, да? Сотнями тысяч людей тратить, это все понятно", — сказал российский пропагандист.

По его словам, адекватные ответы могут быть только по США.

"Кстати, по Европе, они будут это только приветствовать. Европу им нужно списать", — добавил он.

Напомним, недавнее расследование свидетельствует о том, что 32-летняя дочь российского пропагандиста Владимира Соловьева от второго брака Екатерина Соловьева открыто критикует войну в Украине в соцсетях и ставит феминистские спектакли. До недавнего времени эти родственные связи были скрыты, однако родственники отказываются вдаваться в подробности об отношениях между ними.

Также мы писали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз выступила с нелепыми заявлениями. Она сказала, что нужно присоединить Харьков к РФ, а также дойти до Львова.