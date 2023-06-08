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У РФ знову марять знищенням України, Польщі та Америки

8 червня 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ знову марять знищенням України, Польщі та Америки
Шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Фото: скриншот із відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У студії російського пропагандиста Володимира Соловйова знову заговорили про потребу знищити Україну, Польщу, а також Америку.

Відео зі словами гостя шоу Соловйова опублікував Центр протидії дезінформації.

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"Безумовно, український плацдарм, на якому треба випробовувати свої системи озброєння, заразом і дивитися, що ми можемо цьому протиставити. Страчувати Україну, списуючи її під нуль, а за нею вже у черзі Польща стоїть, так? Сотнями тисяч людей витрачати, це все зрозуміло", — сказав російський пропагандист.

За його словами, адекватні відповіді можуть бути лише по США. 

"До речі, по Європі, вони будуть це тільки вітати. Європу їм потрібно списати", — додав він.

Нагадаємо, нещодавнє розслідування свідчить, що 32-річна дочка російського пропагандиста Володимира Соловйова від другого шлюбу Катерина Соловйова відкрито критикує війну в Україні в соцмережах і ставить феміністські спектаклі. Донедавна ці родинні зв'язки були приховані, однак родичі відмовляються вдаватися в подробиці щодо стосунків між ними. 

Також ми писали, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре виступила з безглуздими заявами. Вона сказала, що потрібно приєднати Харків до РФ, а також дійти до Львова.

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