​В РНБО опровергли российский фейк о демарше в 53-й бригаде

Заявление военнослужащих 53-й бригады оказалось российским вбросом.

Россияне пытаются деморализовать украинцев. Именно поэтому появилось "видеообращение" от имени военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

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"Обращение" 53-й бригады

На днях в сети появилось видеообращение, записанное якобы военнослужащими 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

В обращении "военнослужащие" заявляют о якобы патовой ситуации под Авдеевкой, где и воюет это военное формирование, называя авдеевское направление "вторым Бахмутом".

Также в "обращении" речь шла о значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медикаментов.

Опровержение от СНБО

В Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны заявили, что видео постановочно, а факты, изложенные в нем, не соответствуют действительности.

"Распространяя подобные материалы, враг пытается деморализовать украинцев и сломить наше сопротивление", — подчеркнули в Центре.

Напомним, несколько дней назад командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что украинские военные успешно противостоят российским оккупационным силам, предотвращая попытки окружить Авдеевку и нанося им существенные потери.

Фото: Центр противодействия дезинформации СНБОУ