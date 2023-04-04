В РНБО опровергли российский фейк о демарше в 53-й бригаде
Россияне пытаются деморализовать украинцев. Именно поэтому появилось "видеообращение" от имени военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
"Обращение" 53-й бригады
На днях в сети появилось видеообращение, записанное якобы военнослужащими 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
В обращении "военнослужащие" заявляют о якобы патовой ситуации под Авдеевкой, где и воюет это военное формирование, называя авдеевское направление "вторым Бахмутом".
Также в "обращении" речь шла о значительных потерях подразделения, отсутствии боеприпасов и медикаментов.
Опровержение от СНБО
В Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны заявили, что видео постановочно, а факты, изложенные в нем, не соответствуют действительности.
"Распространяя подобные материалы, враг пытается деморализовать украинцев и сломить наше сопротивление", — подчеркнули в Центре.
Напомним, несколько дней назад командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что украинские военные успешно противостоят российским оккупационным силам, предотвращая попытки окружить Авдеевку и нанося им существенные потери.
Фото: Центр противодействия дезинформации СНБОУ