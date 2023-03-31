Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти зазнають втрат: ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці arrow

Окупанти зазнають втрат: ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

31 березня 2023 20:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові успішно протистоять російським окупаційним силам, запобігаючи спробам оточити Авдіївку та завдаючи їм суттєвих втрат.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Читайте також:

Ситуація в Авдіївці

Згідно з повідомленням Тарнавського, російські війська продовжують прагнути оточити Авдіївку, застосовуючи при цьому різні сили та засоби. Зокрема, вони залучають штурмові групи Приватної Військової Компанії (ПВК) "Вагнер", а також активно використовують артилерію, авіацію та бронетехніку для обстрілу міста.

Проте українські збройні сили продовжують успішно утримувати місто та завдавати ворогові значних втрат. Так, знищуються танки та інша бронетехніка російських військ.

Як підкреслив Тарнавський, основним завданням українських військових є запобігання оточенню Авдіївки та завдання максимальних втрат противнику. За його словами, це завдання виконується нашими воїнами вкрай успішно.

Нагадаємо, британська розвідка порівнює оборону Бахмута із захистом Сил оборони України міста Авдіївки. Окупанти намагаються оточити українських військових.

Так, за останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB