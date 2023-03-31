Окупанти зазнають втрат: ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Російські окупанти

Українські військові успішно протистоять російським окупаційним силам, запобігаючи спробам оточити Авдіївку та завдаючи їм суттєвих втрат.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

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Ситуація в Авдіївці

Згідно з повідомленням Тарнавського, російські війська продовжують прагнути оточити Авдіївку, застосовуючи при цьому різні сили та засоби. Зокрема, вони залучають штурмові групи Приватної Військової Компанії (ПВК) "Вагнер", а також активно використовують артилерію, авіацію та бронетехніку для обстрілу міста.

Проте українські збройні сили продовжують успішно утримувати місто та завдавати ворогові значних втрат. Так, знищуються танки та інша бронетехніка російських військ.

Як підкреслив Тарнавський, основним завданням українських військових є запобігання оточенню Авдіївки та завдання максимальних втрат противнику. За його словами, це завдання виконується нашими воїнами вкрай успішно.

Нагадаємо, британська розвідка порівнює оборону Бахмута із захистом Сил оборони України міста Авдіївки. Окупанти намагаються оточити українських військових.

Так, за останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною.