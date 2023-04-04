​​​​​​​У РНБО спростували російський фейк про демарш у 53-ій бригаді

Заява військовослужбовців 53-ої бригади виявилася російським вкидом

Росіяни намагаються деморалізувати українців. Саме тому з’явилося “відеозвернення” від імені військовослужбовців 53-ої окремої механізованої бригади.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації РНБО України.

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"Звернення" 53-ої бригади

Днями в мережі з’явилося відеозвернення, записане нібито військовослужбовцями 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

У зверненні "військовослужбовці" заявляють про нібито патову ситуацію під Авдіївкою, де і воює цей військове формування, називаючи авдіївський напрямок "другим Бахмутом".

Також у "зверненні" йшлося про значні втрати підрозділу, відсутність боєприпасів та медикаментів.

Спростування від РНБО

У Центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони заявили, що відео є постановочним, а факти, викладені у ньому, не відповідають дійсності.

"Поширюючи подібні матеріали, ворог намагається деморалізувати українців та зламати наш спротив", — наголосили у Центрі.

Нагадаємо, кілька днів тому командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що українські військові успішно протистоять російським окупаційним силам, запобігаючи спробам оточити Авдіївку та завдаючи їм суттєвих втрат.

Фото: Центр протидії дезінформації РНБОУ